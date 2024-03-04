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ФСБ начала расследование диверсии на мосту в Самарской области

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ФСБ начала расследование уголовного дела по статье о диверсии после того, как движение поездов на перегоне Звезда — Чапаевск было приостановлено из-за вмешательства посторонних лиц.
ФСБ начала расследование диверсии на мосту в Самарской области
  • © Фото очевидца

«Следственным отделом УФСБ России по Самарской области по факту повреждения моста возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ «Диверсия», — цитирует управление ФСБ по региону РИА Новости.

4 марта движение поездов на перегоне Звезда — Чапаевск было приостановлено из-за вмешательства посторонних лиц. Жертв и пострадавших в результате ЧП нет.

Как отметил губернатор Дмитрий Азаров, в Самарской области уже предпринимались попытки совершения терактов на объектах инфраструктуры.

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