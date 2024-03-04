Резидентами технополиса «Москва» стали 16 компаний в 2023 году

Резидентами особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» в 2023 году стали 16 высокотехнологичных компаний, заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Об этом сообщает НСН.

Как отметил чиновник, эти предприятия потратят на развитие порядка 14,5 млрд рублей и трудоустроят более 3 тыс. человек.

Статус резидента позволяет предприятиям экономить и инвестировать дополнительные деньги в собственное развитие, создание новой продукции и наращивание производственных площадей.

Ранее сообщалось, что в Великом Новгороде завершаются работы по строительству промышленного технопарка для малого бизнеса «Трансвит».