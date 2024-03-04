Технопарк для малого бизнеса откроют в Великом Новгороде

В Великом Новгороде завершаются работы по строительству промышленного технопарка для малого бизнеса «Трансвит».

Об этом сообщает АБН24 со ссылкой на региональное Министерство инвестиционной политики.

Как отметил глава ведомства Денис Носачёв, технопарк создаётся в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

После сдачи в эксплуатацию предприниматели получат готовые современные площади.

Общая стоимость проекта составляет 480 млн рублей.

Объект планируется построить до конца 2024 года.

Ранее сообщалось, что власти Татарстана и Узбекистана обсудили создание и развитие технопарков на территории Узбекистана.