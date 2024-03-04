Технопарк для малого бизнеса откроют в Великом Новгороде
Об этом сообщает АБН24 со ссылкой на региональное Министерство инвестиционной политики.
Как отметил глава ведомства Денис Носачёв, технопарк создаётся в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».
После сдачи в эксплуатацию предприниматели получат готовые современные площади.
Общая стоимость проекта составляет 480 млн рублей.
Объект планируется построить до конца 2024 года.
Ранее сообщалось, что власти Татарстана и Узбекистана обсудили создание и развитие технопарков на территории Узбекистана.