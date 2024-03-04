РКН направил уведомления сайтам с требованиями удалить контент с рекламой VPN

Роскомнадзор направил 34 уведомления владельцам сайтов с требованием удалить информацию, которая популяризирует или рекламирует средства обхода блокировок доступа к запрещённому контенту.

Уточняется, что к таким средствам относятся и VPN-сервисы.

«С 1 марта 2024 года Роскомнадзор направил 34 уведомления владельцам сайтов с требованием удалить подобный противоправный контент. С 28 интернет-страниц владельцы ресурсов оперативно удалили запрещённые материалы», — приводит сообщение ТАСС.

В ведомстве отметили, что шесть страниц были заблокированы за неудаление соответствующего контента.

Роскомнадзор с 1 марта начал блокировать информацию, которая популяризирует или рекламирует средства обхода блокировок, например VPN-сервисы или прокси-серверы.

Зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин допустил блокировку Википедии в России.