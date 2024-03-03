В Госдуме не исключили блокировки Википедии из-за статьи о VPN
- РИА Новости
По его словам, одна из статей не просто описывает способы обхода блокировок, но и настоятельно рекомендует пользователям их применять
«(Это. — RT) полностью соответствует критериям, которые недавно озвучил Роскомнадзор», — написал он в Telegram.
Ранее стало известно, что Роскомнадзор с 1 марта будет блокировать информацию, которая популяризирует или рекламирует средства обхода блокировок, например VPN-сервисы или прокси-серверы.