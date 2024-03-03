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В Госдуме не исключили блокировки Википедии из-за статьи о VPN

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Онлайн-энциклопедию Википедия могут заблокировать в России по закону о запрете популяризации VPN. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.
В Госдуме не исключили блокировки Википедии из-за статьи о VPN
  • РИА Новости

По его словам, одна из статей не просто описывает способы обхода блокировок, но и настоятельно рекомендует пользователям их применять

«(Это. — RT) полностью соответствует критериям, которые недавно озвучил Роскомнадзор», — написал он в Telegram.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор с 1 марта будет блокировать информацию, которая популяризирует или рекламирует средства обхода блокировок, например VPN-сервисы или прокси-серверы.

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