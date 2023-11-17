РКН наделили полномочиями блокировать сайты с методами обхода ограничений

Кабмин наделил Роскомнадзор полномочиями блокировать сайты с методами обхода ограничений онлайн-ресурсов.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте официального опубликования нормативных правовых актов.

В правилах создания формирования и ведения реестра появилось основание для включения в перечень, которое касается «информации о способах, методах обеспечения доступа к информационным ресурсам и (или) информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории Российской Федерации».

Ранее генеральный директор компании Zecurion, эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский высказался об идее блокировки ряда VPN-сервисов в России.