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РКН наделили полномочиями блокировать сайты с методами обхода ограничений

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Кабмин наделил Роскомнадзор полномочиями блокировать сайты с методами обхода ограничений онлайн-ресурсов.
РКН наделили полномочиями блокировать сайты с методами обхода ограничений
  • РИА Новости

Соответствующее постановление опубликовано на сайте официального опубликования нормативных правовых актов.

В правилах создания формирования и ведения реестра появилось основание для включения в перечень, которое касается «информации о способах, методах обеспечения доступа к информационным ресурсам и (или) информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории Российской Федерации».

Ранее генеральный директор компании Zecurion, эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский высказался об идее блокировки ряда VPN-сервисов в России.

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