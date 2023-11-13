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Специалист Раевский прокомментировал идею блокировки ряда VPN-сервисов в России

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Генеральный директор компании Zecurion, эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский высказался об идее блокировки ряда VPN-сервисов в России.
Специалист Раевский прокомментировал идею блокировки ряда VPN-сервисов в России
  • Gettyimages.ru

В беседе с радио «Комсомольская правда» эксперт отметил, что решение ограничивать доступ только к конкретным сервисам — очень важное и правильное.

«VPN был изобретён и используется в большинстве случаев не для того, чтобы обходить блокировки и «ходить» на (запрещённые ресурсы), а для того, чтобы нормально работать, чтобы защищать информацию, которая передаётся по сети», — заявил он.

Ранее сообщалось, что на основании решения экспертной комиссии, предусмотренной пунктом десяти правил, может осуществляться фильтрация VPN-сервисов и VPN-протоколов на мобильной сети связи для зарубежного трафика, которые определены как угроза.

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