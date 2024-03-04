Фонд Кадырова доставит гуманитарную помощь в сектор Газа через Иорданию

Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова доставит через воздушный коридор Иордании гумпомощь в сектор Газа.

«Определённая часть всего объёма помощи фонда будет доставлена через воздушный коридор Иордании путём сброса контейнеров авиацией в наиболее сложные районы, где более всего ощущается нехватка продуктов», — сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Ранее Армия обороны Израиля сообщила, что десятки жителей Газы погибли в ходе давки и под колёсами грузовиков, которые доставляли гумпомощь на север анклава.

Позже Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар Израиля по сектору Газа в ходе раздачи там гумпомощи.