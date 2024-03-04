Темой «Разговоров о важном» стал поиск себя в современном обществе

Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский выступил спикером на традиционном уроке «Разговоры о важном». Темой беседы стал поиск себя в современном обществе.

Об этом сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на Telegram-канал проекта.

«Нужно в жизни жить активно. Нужно знать всё, что ты можешь и делать как можно больше всего того, что можешь», — заявил Пиотровский.

Он рассказал, как формировалась его профессиональная карьера.

Кроме того, школьники узнали о секретах работы выставочных залов одного из главных музеев страны, а также почему подросткам важно ходить в музей.

Ранее сообщалось, что темой урока «Разговоры о важном» стал Всемирный фестиваль молодёжи.