Темой «Разговоров о важном» стал поиск себя в современном обществе
Об этом сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на Telegram-канал проекта.
«Нужно в жизни жить активно. Нужно знать всё, что ты можешь и делать как можно больше всего того, что можешь», — заявил Пиотровский.
Он рассказал, как формировалась его профессиональная карьера.
Кроме того, школьники узнали о секретах работы выставочных залов одного из главных музеев страны, а также почему подросткам важно ходить в музей.
Ранее сообщалось, что темой урока «Разговоры о важном» стал Всемирный фестиваль молодёжи.