Стенд с макетом тюменского межвузовского кампуса привлёк внимание гостей ВФМ
Помимо этого, стенд привлёк внимание гостей из Китая, Сербии, Пакистана, Ямайки, Никарагуа, Египта, Турции и Канады, сообщает Тюменская область сегодня со ссылкой на Telegram-канал главы региона.
Наряду с этим стало известно, что Нижегородская и Ульяновская области взяли культурное шефство над делегацией Бразилии в составе 270 человек в День многонационального единства, в рамках программы «Культурное шефство» на ВФМ-2024. Об этом информирует ИА «Время Н».
Это сделано в целях расширения сотрудничества и установления связей для культурного обмена между странами.
Ранее сообщалось, что на Всемирном фестивале молодёжи (ВФМ-2024) представили мультимедийную выставку «Россия — миру. Мир — России», посвящённую достижениям выдающихся учёных.