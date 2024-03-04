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Стенд с макетом тюменского межвузовского кампуса привлёк внимание гостей ВФМ

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Губернатор Тюменской области Александр Моор в соцсетях сообщил, что стенд с макетом тюменского межвузовского кампуса на Всемирном фестивале молодёжи (ВФМ-2024) в Сочи за два дня уже посетили делегации из большинства регионов России.

Помимо этого, стенд привлёк внимание гостей из Китая, Сербии, Пакистана, Ямайки, Никарагуа, Египта, Турции и Канады, сообщает Тюменская область сегодня со ссылкой на Telegram-канал главы региона.

Наряду с этим стало известно, что Нижегородская и Ульяновская области взяли культурное шефство над делегацией Бразилии в составе 270 человек в День многонационального единства, в рамках программы «Культурное шефство» на ВФМ-2024. Об этом информирует ИА «Время Н».

Это сделано в целях расширения сотрудничества и установления связей для культурного обмена между странами.

Ранее сообщалось, что на Всемирном фестивале молодёжи (ВФМ-2024) представили мультимедийную выставку «Россия — миру. Мир — России», посвящённую достижениям выдающихся учёных.

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