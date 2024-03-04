Объёмы выдачи автокредитов выросли в России на 77% за год

По данным Объединённого кредитного бюро (ОКБ), в январе текущего года в России было выдано 58,36 тыс. автокредитов на общую сумму 88,35 млрд рублей.

В годовом отношении объёмы выдачи выросли на 77%, а количество — на 42%, пишет газета «Известия».

При этом по сравнению с декабрём прошлого года объёмы выдачи сократились на 10%, а их количество — на 9%.

Средний чек автокредита за месяц снизился на 1%, до 1,51 млн рублей. За год он вырос на 24%, а средний срок автокредитования — на 11 месяцев.

Ранее зампред комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Александр Терновцов заявил, что невозможно списать автокредит по внесудебному банкротству.