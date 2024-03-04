Объёмы выдачи автокредитов выросли в России на 77% за год
В годовом отношении объёмы выдачи выросли на 77%, а количество — на 42%, пишет газета «Известия».
При этом по сравнению с декабрём прошлого года объёмы выдачи сократились на 10%, а их количество — на 9%.
Средний чек автокредита за месяц снизился на 1%, до 1,51 млн рублей. За год он вырос на 24%, а средний срок автокредитования — на 11 месяцев.
Ранее зампред комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Александр Терновцов заявил, что невозможно списать автокредит по внесудебному банкротству.