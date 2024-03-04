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В Кировской области завели дело по факту истязания несовершеннолетней

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В СК России по Кировской области завели уголовное дело по факту истязания десятилетней девочки.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

Расследование проводится в отношении местного жителя, проживающего в Немском районе.

По имеющейся информации, обвиняемый на протяжении нескольких месяцев избивал знакомую несовершеннолетнюю девочку.

В настоящее время следователи проводят расследование и выясняют все обстоятельства.

Ранее сообщалось, что глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании избиения ребёнка в Перми.

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