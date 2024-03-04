В Кировской области завели дело по факту истязания несовершеннолетней
Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.
Расследование проводится в отношении местного жителя, проживающего в Немском районе.
По имеющейся информации, обвиняемый на протяжении нескольких месяцев избивал знакомую несовершеннолетнюю девочку.
В настоящее время следователи проводят расследование и выясняют все обстоятельства.
Ранее сообщалось, что глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании избиения ребёнка в Перми.