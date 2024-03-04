Бастрыкину доложат о расследовании дела об избиении подростка в Перми

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании избиения ребёнка в Перми.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на информационный центр СК России.

«В социальных медиа сообщалось, что 1 марта на территории посёлка Новые Ляды Перми группа несовершеннолетних применила насилие в отношении мальчика 2010 года рождения», — рассказали в инфоцентре.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Побои».

Ранее сообщалось, что Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, возбуждённого против жительницы Удмуртии по обвинению в истязании своих двухмесячных детей.