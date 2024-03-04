Мантуров: ушедшему из России иностранному бизнесу будет непросто вернуться

Глава Минпромторга России — вице-премьер Денис Мантуров заявил, что ушедшему из России иностранному бизнесу будет непросто вернуться.

Как он сказал, выступая на марафоне «Знание.Первые» в рамках Всемирного фестиваля молодёжи, российская сторона никого не прогоняла и, более того, согласна принять обратно некоторых при определённых условиях.

«Другое дело, что это будет уже сделать достаточно непросто, места уже заняты либо отечественными предприятиями, либо технологическими партнёрами из других дружественных стран», — цитирует его РИА Новости.

Он также подчеркнул, что довольно часто уход с российского рынка был продиктован влиянием политического истеблишмента соответствующих стран.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что никому не позволено обижать бизнес, задача государства — помогать.