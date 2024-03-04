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Собянин: федеральный бюджет получил от проекта БКЛ более триллиона рублей

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что к настоящему моменту федеральный бюджет получил от проекта Большой кольцевой линии более триллиона рублей.

Об этом Собянин доложил президенту России Владимиру Путину, говорится на сайте мэра и правительства Москвы.

«Федеральный бюджет за счёт БКЛ получил уже больше триллиона рублей», — сказал мэр столицы.

Собянин уточнил, что эти подсчёты ведутся с момента начала строительства Большой кольцевой линии.

В ходе встречи с президентом Собянин также отметил, что ввод жилья, социальных объектов и коммерческой недвижимости превысил 15 млн кв. м, государственные и частные инвестиции достигли 6,9 трлн рублей.

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