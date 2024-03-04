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Голикова: четыре из пяти новых нацпроектов запустят в России в 2025 году

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Российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила на площадке международной выставки-форума «Россия», что четыре из пяти новых национальных проектов запустят в стране в 2025 году.
Голикова: четыре из пяти новых нацпроектов запустят в России в 2025 году
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

Уточняется, что речь идёт о нацпроектах, о которых президент России Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию: «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры», «Экономика данных» и «Молодёжь России».

«Все планируем [запустить] с 1 января 2025 года, за исключением одного национального проекта, «Молодёжь России», который мы должны запустить в этом году», — цитирует её ТАСС.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что запуск нового нацпроекта «Семья» крайне важен для России.

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