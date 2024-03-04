В Петербурге при строительстве станции метро найден снаряд времён войны
В Санкт-Петербурге при строительстве будущего вестибюля станции «Путиловская» был найден неразорвавшийся артиллерийский снаряд времён Великой Отечественной войны.
Об этом сообщил «Метрострой Северной Столицы» (АО «МССС»).
В настоящее время снаряд обезврежен и успешно вывезен с площадки.
В начале февраля здесь же был найден ещё один артиллерийский снаряд времён Великой Отечественной войны.
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