В Петербурге при строительстве станции метро найден снаряд времён войны

В Санкт-Петербурге при строительстве будущего вестибюля станции «Путиловская» был найден неразорвавшийся артиллерийский снаряд времён Великой Отечественной войны.

Об этом сообщил «Метрострой Северной Столицы» (АО «МССС»).

В настоящее время снаряд обезврежен и успешно вывезен с площадки.

В начале февраля здесь же был найден ещё один артиллерийский снаряд времён Великой Отечественной войны.