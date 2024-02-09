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Снаряд времён Великой Отечественной нашли при строительстве метро в Петербурге

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Компания «Метрострой Северной столицы» заявила, что артиллерийский снаряд времён Великой Отечественный войны нашли на стройплощадке новой станции метро в Санкт-Петербурге.
Снаряд времён Великой Отечественной нашли при строительстве метро в Петербурге
  • globallookpress.com
  • © Nikolay Gyngazov

«В ходе подготовительных работ для сооружения будущего здания вестибюля станции «Путиловская» метростроители наткнулись на неразорвавшийся артиллерийский снаряд», — отмечается в Telegram компании.

Уточняется, что сотрудники оперативно приостановили работы и проинформировали экстренные службы.

В настоящий момент территория, где был обнаружен снаряд, оцеплена.

Ранее на Кубани обезвредили артснаряд времён Великой Отечественной войны.

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