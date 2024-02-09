Снаряд времён Великой Отечественной нашли при строительстве метро в Петербурге
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«В ходе подготовительных работ для сооружения будущего здания вестибюля станции «Путиловская» метростроители наткнулись на неразорвавшийся артиллерийский снаряд», — отмечается в Telegram компании.
Уточняется, что сотрудники оперативно приостановили работы и проинформировали экстренные службы.
В настоящий момент территория, где был обнаружен снаряд, оцеплена.
Ранее на Кубани обезвредили артснаряд времён Великой Отечественной войны.