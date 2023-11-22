На Кубани обезвредили артснаряд времён Великой Отечественной войны

В Апшеронском районе Краснодарского края обезвредили 105-мм артиллерийский снаряд времён Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает сайт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу Росгвардии региона.

Снаряд был обнаружен на берегу реки Пшиш в посёлке Станционном.

Специалисты-взрывотехники предположили, что его вымыло на поверхность земли во время дождей.

Также отмечается, что за последнюю неделю боеприпасы времён Великой Отечественной были найдены и обезврежены в Белореченском, Красноармейском, Славянском, Темрюкском районах.

Ранее сообщалось, что поисковики нашли останки пилотов советского штурмовика в окрестностях Керчи.