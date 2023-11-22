На Кубани обезвредили артснаряд времён Великой Отечественной войны
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу Росгвардии региона.
Снаряд был обнаружен на берегу реки Пшиш в посёлке Станционном.
Специалисты-взрывотехники предположили, что его вымыло на поверхность земли во время дождей.
Также отмечается, что за последнюю неделю боеприпасы времён Великой Отечественной были найдены и обезврежены в Белореченском, Красноармейском, Славянском, Темрюкском районах.
Ранее сообщалось, что поисковики нашли останки пилотов советского штурмовика в окрестностях Керчи.