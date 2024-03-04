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Турпотенциал Москвы представили на международной выставке в Индии

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Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала о работе столичной делегации туристических операторов, гостиниц, транспортных компаний и профильных ведомств на международной отраслевой выставке SATTE в Индии.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

«Индия входит в тройку лидеров среди стран дальнего зарубежья по числу посещающих Москву туристов. В прошлом году в столице побывали порядка 60 тыс. гостей из этого государства — на четверть больше, чем годом ранее. Интерес к нашим программам растёт не только у обычных туристов, но и у бизнес-путешественников», — заявила Сергунина.

Она также отметила, что в презентации сделан упор на культурные и гастрономические проекты, которые могут вызвать интерес у зарубежной аудитории.

В рамках мероприятия представители московской делегации провели более 720 переговоров.

Ранее сообщалось, что туристический поток из Китая в Россию в 2024 году может приблизиться к допандемийному уровню.

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