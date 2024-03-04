В Госдуме предложили открыть «единое окно» в МФЦ для дачников в преддверии сезона
«За зиму у дачников накапливается большое количество вопросов, платежей и проблем, и в МФЦ начинается настоящий ажиотаж», — отметил Чаплин в беседе с «Парламентской газетой».
По его словам, было бы целесообразно сделать отдельную очередь для садоводов перед дачным сезоном.
Депутат также напомнил, что одно из нововведений дачного законодательства в этом году касается случаев, когда имущество утрачено, если, к примеру, сгорел дом. Теперь собственникам не придётся заявлять об этом в налоговую службу, ФНС получит данные автоматически.
Ранее Никита Чаплин рассказал, что нужно сделать на даче в преддверии сезона.