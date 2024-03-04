СК завершил расследование дела о незаконной миграции в Московском регионе

Следователи завершили расследование уголовного дела об организации незаконной миграции в Московском регионе.

«Завершено расследование уголовного дела по факту организации незаконной миграции на территории столичного региона», — говорится в заявлении столичного управления СК России.

Отмечается, что гражданина Таджикистана обвиняют по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК России.

В январе в Ленинградской области задержали группу из пяти человек по подозрению в организации незаконной миграции более 9 тыс. человек.