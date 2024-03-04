Оборот сферы услуг населению в Москве в 2023 году увеличился на 10,5%

Вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил о росте в 2023 году оборота сферы услуг населению на 10,5%.

Об этом сообщает НСН.

«Например, выручка сферы культуры и спорта в 2023 году увеличилась на 17% — до 115,2 млрд рублей. Этому способствовало открытие новых и реконструкция уже существующих в городе спортивно-досуговых объектов, восстановление туризма, в первую очередь внутреннего, которое сказалось на посещаемости культурных и спортивных мероприятий», — сказал Ефимов.

Также рост в прошлом году показали онлайн-кинотеатры, облачные хранилища и подписки на игровые сервисы (15%), гостиничный и туристический сектор (14%), услуги организаций коммерческого образования (рост на 10%), сфера бытовых услуг (рост на 8%).

Ранее сообщалось, что в Москве планируют отремонтировать свыше 14,7 тыс. подъездов в жилых домах в 2024 году.