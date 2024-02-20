Более 14 тысяч подъездов жилых домов отремонтируют в Москве в 2024 году
Об этом сообщает телеканал «360».
«Содержание подъездов жилых домов в нормативном состоянии находится на особом контроле», — отметил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Пётр Бирюков.
Во время ремонта специалисты обновят покрытие входных зон, потолков и стен, уберут проводку в короба, приведут в порядок теплоизоляцию труб, почтовые ящики, ступеньки, перила и др.
Ранее НСН сообщала, что на территории бывшей промзоны «Южный порт» в Москве проведут работы по благоустройству территории. В результате там появится парк площадью 2 га с оригинальными ландшафтными и архитектурными решениями.