Более 14 тысяч подъездов жилых домов отремонтируют в Москве в 2024 году

В Москве планируют отремонтировать свыше 14,7 тыс. подъездов в жилых домах в текущем году.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Содержание подъездов жилых домов в нормативном состоянии находится на особом контроле», — отметил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Пётр Бирюков.

Во время ремонта специалисты обновят покрытие входных зон, потолков и стен, уберут проводку в короба, приведут в порядок теплоизоляцию труб, почтовые ящики, ступеньки, перила и др.

Ранее НСН сообщала, что на территории бывшей промзоны «Южный порт» в Москве проведут работы по благоустройству территории. В результате там появится парк площадью 2 га с оригинальными ландшафтными и архитектурными решениями.