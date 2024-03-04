В Новосибирске гражданину Таджикистана вынесли приговор за убийство школьницы
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Об этом говорится в группе судов общей юрисдикции региона во «ВКонтакте».
Отмечается, что, помимо заключения в колонии строгого режима, в рамках гражданского иска с убийцы решено взыскать материальный ущерб в размере 400 тыс. рублей и компенсацию морального вреда в размере 2,5 млн рублей.
Хамроев обвинялся по целому ряду статей УК России по нескольким пунктам.
Ранее в Челябинске полицейские ликвидировали ОПГ мигрантов, специализирующуюся на распространении наркотиков.