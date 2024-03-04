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В Новосибирске гражданину Таджикистана вынесли приговор за убийство школьницы

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Советский районный суд Новосибирска приговорил гражданина Таджикистана Хушнуда Хамроева к 15 годам и 6 месяцам колонии строгого режима за убийство 17-летней девушки.
В Новосибирске гражданину Таджикистана вынесли приговор за убийство школьницы
  • Gettyimages.ru
  • © Zolnierek

Об этом говорится в группе судов общей юрисдикции региона во «ВКонтакте».

Отмечается, что, помимо заключения в колонии строгого режима, в рамках гражданского иска с убийцы решено взыскать материальный ущерб в размере 400 тыс. рублей и компенсацию морального вреда в размере 2,5 млн рублей.

Хамроев обвинялся по целому ряду статей УК России по нескольким пунктам.

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