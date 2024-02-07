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В Челябинске полицейские ликвидировали межрегиональную ОПГ мигрантов

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В Челябинске полицейские ликвидировали ОПГ мигрантов, специализирующуюся на распространении наркотиков.
В Челябинске полицейские ликвидировали межрегиональную ОПГ мигрантов
  • РИА Новости

Об этом пишет URA.RU со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МВД.

Отмечается, что всего было задержано 24 человека.

«Пресечена незаконная деятельность преступного наркосообщества, участниками которого являются граждане республик Узбекистан, Таджикистан и Кыргызской Республики», — говорится в сообщении.

Ранее в Санкт-Петербурге была пресечена попытка распространения наркотиков, у контрабандистов изъяли более 640 кг кокаина в брикетах общей стоимостью более 2 млрд рублей.

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