В Челябинске полицейские ликвидировали межрегиональную ОПГ мигрантов

В Челябинске полицейские ликвидировали ОПГ мигрантов, специализирующуюся на распространении наркотиков.

Об этом пишет URA.RU со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МВД.

Отмечается, что всего было задержано 24 человека.

«Пресечена незаконная деятельность преступного наркосообщества, участниками которого являются граждане республик Узбекистан, Таджикистан и Кыргызской Республики», — говорится в сообщении.

Ранее в Санкт-Петербурге была пресечена попытка распространения наркотиков, у контрабандистов изъяли более 640 кг кокаина в брикетах общей стоимостью более 2 млрд рублей.