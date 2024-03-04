Физиореабилитолог: при занятиях в спортзале надо соблюдать правила безопасности

Старший инструктор-методист отделения физиореабилитации АО «Медицина» (клиники академика Ройтберга) Кирилл Антонов перечислил основные правила безопасности при занятиях в тренажёрном зале.

В так называемой зоне свободных весов лучше держаться подальше от людей со штангами и гантелями во избежание травмы из-за внезапного падения инвентаря, посоветовал специалист в беседе с газетой «Известия».

«В зоне тренажёрного зала, где расположены тренажёры и аппараты для проработки разных мышечных групп, ни в коем случае нельзя помещать руки в движущиеся части конструкции, необходимо чётко следовать инструкции по их использованию», — подчеркнул Антонов.

Инструктор также предостерёг от того, чтобы смотреть по сторонам во время занятий на кардиотренажёрах — беговых дорожках, степперах, эллиптических и велотренажёрах, так как это может привести к травме из-за потери равновесия.

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