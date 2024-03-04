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В Думе предложили платить пенсию в два прожиточных минимума за стаж свыше 30 лет

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Группа депутатов от ЛДПР разработала законопроект, вводящий механизм доплаты к пенсии до двукратной величины прожиточного минимума за стаж от 30 лет.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на законопроект.

Как отмечается в документе, граждане, которые внесли значительный трудовой вклад в развитие страны в виде более 30 лет страхового стажа, должны иметь возможность обеспечить себе достойную жизнь.

Таким образом законопроект предусматривает предоставление пенсионеру, который имеет страховой стаж не менее 30 лет, денежной суммы к пенсии по старости до двукратной величины прожиточного минимума пенсионера в целом по России за счёт средств федерального бюджета.

Ранее в пресс-службе Сбера рассказали, что около трети из опрошенных 3,5 тыс. россиян старше 18 лет мечтают на пенсии переехать в другой город.

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