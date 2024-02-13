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Сбер: около трети опрошенных россиян мечтают на пенсии переехать в другой город

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В пресс-службе Сбера рассказали, что около трети из опрошенных 3,5 тыс. россиян старше 18 лет мечтают на пенсии переехать в другой город.
Сбер: около трети опрошенных россиян мечтают на пенсии переехать в другой город
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на опрос СберНПФ и сервиса «Работа.ру».

Отмечается, что 34% опрошенных на пенсии хотели бы переехать в другой город, 35% респондентов ответили, что пока не задумывались над вопросом, и ещё 31% не готовы переезжать.

Среди самых комфортных городов для жизни на пенсии они назвали Сочи, Краснодар, Анапу и Минеральные Воды.

Ранее экономист Анатолий Фарафонов разъяснил, что к категории пенсионеров относятся все россияне, получающие государственные пенсионные выплаты.

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