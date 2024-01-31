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Экономист Фарафонов разъяснил, кто относится к категории пенсионеров

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Экономист Анатолий Фарафонов разъяснил, что к категории пенсионеров относятся все россияне, получающие государственные пенсионные выплаты.
Экономист Фарафонов разъяснил, кто относится к категории пенсионеров
  • РИА Новости

«В том числе пенсию по инвалидности, потере кормильца, а также выплаты за выслугу лет. Льготы предоставляются как на федеральном, так и на региональном уровне», — заявил эксперт в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Как отметил специалист, к этим выплатам в субъектах добавляются пенсионные льготы для местных жителей.

Одной из основных является скидка на ЖКХ. Её размер зависит от региона проживания и может достигать 50% от общей стоимости услуг.

«Пенсионеры в России также имеют право на льготы при использовании общественного транспорта. В большинстве регионов им предоставляется бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте, включая автобусы, трамваи и метро», — рассказал Фарафонов.

Подробнее узнать о льготах можно на сайте Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО), отметил экономист.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб напомнила, что с 1 февраля в России проиндексируют многие социальные выплаты и пособия.

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