В Минобороны открыли центр по вопросам жилищного обеспечения военнослужащих
В открытии приняли участие руководитель ФГАУ «Росжилкомплекс» Минобороны России Валерий Абраменков и начальник филиала «Московский» Глеб Смирнов.
Центр создан для повышения качества предоставления государственных услуг в сфере обеспечения жильём военнослужащих и работает по принципу «одного окна». Приём, регистрация и выдача документов военнослужащих осуществляется в одном месте.
В центре также реализована система электронной очереди и дистанционной записи. Кроме того, там есть игровая зона для детей и реализована «доступная среда» для маломобильных граждан.
Ранее президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию призвал все органы власти и дальше поддерживать членов семей участников СВО.