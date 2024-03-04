В Минобороны открыли центр по вопросам жилищного обеспечения военнослужащих

В Министерстве обороны России открыли первый многофункциональный центр по жилищному обеспечению военнослужащих. Пилотный проект начал работу в Москве.

В открытии приняли участие руководитель ФГАУ «Росжилкомплекс» Минобороны России Валерий Абраменков и начальник филиала «Московский» Глеб Смирнов.

Центр создан для повышения качества предоставления государственных услуг в сфере обеспечения жильём военнослужащих и работает по принципу «одного окна». Приём, регистрация и выдача документов военнослужащих осуществляется в одном месте.

В центре также реализована система электронной очереди и дистанционной записи. Кроме того, там есть игровая зона для детей и реализована «доступная среда» для маломобильных граждан.

Ранее президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию призвал все органы власти и дальше поддерживать членов семей участников СВО.