В Приморье усилили группировку спасателей из-за природных пожаров на юге региона
Об этом он написал в Telegram.
По его словам, в течение ночи были сформированы и направлены дополнительные пожарные отряды в Хасанский округ.
«Более трёхсот человек приступили к тушению палов», — сообщил он.
Кроме того, Кожемяко заявил, что была привлечена дополнительная техника — бульдозеры для прокладки противопожарных полос.
Ранее в МЧС России заявили, что природный пожар тушат около села Осыпной Бугор в Астраханской области.