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В Приморье усилили группировку спасателей из-за природных пожаров на юге региона

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Губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что власти усилили группировку пожарных в Хасанском округе, где происходят крупные природные возгорания.

Об этом он написал в Telegram.

По его словам, в течение ночи были сформированы и направлены дополнительные пожарные отряды в Хасанский округ.

«Более трёхсот человек приступили к тушению палов», — сообщил он.

Кроме того, Кожемяко заявил, что была привлечена дополнительная техника — бульдозеры для прокладки противопожарных полос.

Ранее в МЧС России заявили, что природный пожар тушат около села Осыпной Бугор в Астраханской области.

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