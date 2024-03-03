МЧС России: природный пожар тушат около села в Астраханской области

В МЧС России заявили, что природный пожар тушат около села Осыпной Бугор в Астраханской области.

«Специалисты МЧС России тушат природный пожар в Астрахани. Недалеко от села Осыпной Бугор горит камыш и сухая растительность», — говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что площадь пожара составляет 1 тыс. кв. м, огнём уже пройдено 3 га.

«Силы и средства МЧС России защищают от огня жилые дома и хозпостройки. Проводится окарауливание», — отмечается в сообщении.

Также в МЧС уточнили, что к настоящему моменту пожар локализован.

Ранее сообщалось, что в Приморье частично начался пожароопасный сезон.