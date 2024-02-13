В Приморье частично начался пожароопасный сезон
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на правительство региона.
Специалисты прогнозируют более напряжённую лесопожарную ситуацию в 2024 году.
Сезон открывается на землях Гослесфонда во Владивостокском, Кавалеровском, Сергиевском, Уссурийском и Тернейском филиалах лесничества.
«Границы территорий филиалов Приморского лесничества не всегда совпадают с границами муниципальных образований региона. Ознакомиться с картой филиалов можно на портале открытых данных о лесах и лесной промышленности Приморья», — рассказали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что Свердловской области выделят 28 млн рублей на восстановление лесов.