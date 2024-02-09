Свердловской области выделят 28 миллионов рублей на восстановление лесов
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Об этом сообщает tagilcity.ru со ссылкой на региональный Департамент информполитики.
Как отметил чиновник, средства пойдут на увеличение объёма восстановления лесов и закупку специального оборудования для устранения природных пожаров.
В 2023 году уже провели реконструкцию в областных лесах на площади более 31,6 тыс. га.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье 15 марта начнётся противопожарная кампания «Останови огонь!»