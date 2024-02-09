Свердловской области выделят 28 миллионов рублей на восстановление лесов

Министр экологии и природы Свердловской области Денис Мамонтов заявил, что в регион направят 28,5 млн рублей на восстановление лесов после пожаров в 2023 году.

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Об этом сообщает tagilcity.ru со ссылкой на региональный Департамент информполитики. Как отметил чиновник, средства пойдут на увеличение объёма восстановления лесов и закупку специального оборудования для устранения природных пожаров. В 2023 году уже провели реконструкцию в областных лесах на площади более 31,6 тыс. га. Ранее сообщалось, что в Подмосковье 15 марта начнётся противопожарная кампания «Останови огонь!»