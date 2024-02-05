В Подмосковье 15 марта начнётся противопожарная кампания «Останови огонь!»
- РИА Новости
Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу Федерального агентства лесного хозяйства.
В рамках кампании состоятся мероприятия, направленные на профилактику нарушений правил пожарной безопасности в лесу и на прилегающих к нему территориях, среди которых выжигание травы и другой сухой растительности.
Как отметили в агентстве, 70% всех лесных пожаров происходит по вине человека.
Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе начали подготовку к пожароопасному сезону, который продлится с 10 мая по 1 октября.