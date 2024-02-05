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В Подмосковье 15 марта начнётся противопожарная кампания «Останови огонь!»

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В Московской области с 15 марта по 30 сентября пройдёт Федеральная информационная противопожарная кампания «Останови огонь!».
В Подмосковье 15 марта начнётся противопожарная кампания «Останови огонь!»
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу Федерального агентства лесного хозяйства.

В рамках кампании состоятся мероприятия, направленные на профилактику нарушений правил пожарной безопасности в лесу и на прилегающих к нему территориях, среди которых выжигание травы и другой сухой растительности.

Как отметили в агентстве, 70% всех лесных пожаров происходит по вине человека.

Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе начали подготовку к пожароопасному сезону, который продлится с 10 мая по 1 октября.

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