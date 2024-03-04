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78.ru: тела двух мужчин обнаружили в номере отеля в Петербурге

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Тела двух мужчин нашли в отеле в петербургском посёлке Парголово.

Об этом пишет 78.ru.

Отмечается, что тела мужчин обнаружили на диване в одной из комнат апарт-отеля.

«Погибшими были жители Шугозера 33 и 28 лет», — сказано в материале.

Уточняется, что внешних признаков смерти нет, поэтому выяснить причины смерти предстоит судмедэкспертам.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

21 февраля суд в Краснодаре вынес приговор мужчине, который попытался задушить 13-летнюю девочку проводом от зарядного устройства для смартфона. Его приговорили к десяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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