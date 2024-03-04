78.ru: тела двух мужчин обнаружили в номере отеля в Петербурге
Об этом пишет 78.ru.
Отмечается, что тела мужчин обнаружили на диване в одной из комнат апарт-отеля.
«Погибшими были жители Шугозера 33 и 28 лет», — сказано в материале.
Уточняется, что внешних признаков смерти нет, поэтому выяснить причины смерти предстоит судмедэкспертам.
В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
21 февраля суд в Краснодаре вынес приговор мужчине, который попытался задушить 13-летнюю девочку проводом от зарядного устройства для смартфона. Его приговорили к десяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.