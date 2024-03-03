В Ингушетии СК возбудил дело по факту нападения на сотрудников МВД

В Ингушетии следователями возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Об этом говорится в Telegram-канале СК РФ.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК России (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)», — отмечается в заявлении.

По данным следствия, 2 марта сотрудникам правоохранительных органов, участвующим в розыске участников незаконного вооружённого формирования в городе Карабулаке, было оказано вооружённое сопротивление при попытке осмотра квартиры.

Уточняется, что в ходе завязавшегося боестолкновения шестеро вооружённых лиц были нейтрализованы.

Ранее RT опубликовал список боевиков, которые были ликвидированы в ходе контртеррористической операции в ингушском Карабулаке.

Также появилось видео с ликвидированными боевиками.