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В Ингушетии СК возбудил дело по факту нападения на сотрудников МВД

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В Ингушетии следователями возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
В Ингушетии СК возбудил дело по факту нападения на сотрудников МВД
  • РИА Новости

Об этом говорится в Telegram-канале СК РФ.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК России (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)», — отмечается в заявлении.

По данным следствия, 2 марта сотрудникам правоохранительных органов, участвующим в розыске участников незаконного вооружённого формирования в городе Карабулаке, было оказано вооружённое сопротивление при попытке осмотра квартиры.

Уточняется, что в ходе завязавшегося боестолкновения шестеро вооружённых лиц были нейтрализованы.

Ранее RT опубликовал список боевиков, которые были ликвидированы в ходе контртеррористической операции в ингушском Карабулаке.

Также появилось видео с ликвидированными боевиками. 

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