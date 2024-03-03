Опубликован список боевиков, ликвидированных в Ингушетии

RT опубликовал список боевиков, которые были ликвидированы в ходе контртеррористической операции в ингушском Карабулаке.

Среди злоумышленников оказались Амирхан Г. 1989 г. р., Зелимхан Ц. 2000 г. р., Тагир Ц. 1991 г. р., Микаил Т. 2000 г. р., Магомед Б. 2000 г. р. и Берс Ч. 1997 г. р.

Трое из них, в том числе главарь, находились в федеральном розыске. RT также узнал, что боевики планировали теракты во время выборов президента России и религиозного праздника Ураза-байрам.

Также появилось видео с ликвидированными боевиками.

Как подчеркнули в Национальном антитеррористическом комитете, шестеро ликвидированных в Ингушетии боевиков были приверженцами террористической организации ИГ*.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.