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НАК: шестеро ликвидированных в Ингушетии боевиков были приверженцами ИГ

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В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) России заявили, что шестеро ликвидированных в Ингушетии боевиков были приверженцами террористической организации ИГ*.
НАК: шестеро ликвидированных в Ингушетии боевиков были приверженцами ИГ
  • РИА Новости

Отмечается, что в ходе проведения контртеррористической операции потерь со стороны представителей силовых ведомств нет, пострадавшие среди гражданского населения также отсутствуют.

«Их личности (боевиков. — RT) установлены, по предварительным данным, они были приверженцами ИГ», — приводит правительство Ингушетии сообщение НАК.

Ранее стало известно, что шесть боевиков ликвидированы в городе Карабулак в Ингушетии.

По данным источника ТАСС, режим контртеррористической операции, введённый на территории Карабулака (в центральной части Ингушетии), сохраняется.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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