НАК: шестеро ликвидированных в Ингушетии боевиков были приверженцами ИГ
- РИА Новости
Отмечается, что в ходе проведения контртеррористической операции потерь со стороны представителей силовых ведомств нет, пострадавшие среди гражданского населения также отсутствуют.
«Их личности (боевиков. — RT) установлены, по предварительным данным, они были приверженцами ИГ», — приводит правительство Ингушетии сообщение НАК.
Ранее стало известно, что шесть боевиков ликвидированы в городе Карабулак в Ингушетии.
По данным источника ТАСС, режим контртеррористической операции, введённый на территории Карабулака (в центральной части Ингушетии), сохраняется.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.