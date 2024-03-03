Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян на полях Всемирного фестиваля молодёжи рассказала, каким видит будущее Украины.

«Замечательные несколько автономий, республик, регионов в составе Российской Федерации», — сказала Симоньян.

Журналистка задала главреду RT вопрос, касается ли это Киева.

«Тоже бы хотелось, конечно, куда ж без Киева-то — матери городов русских!» — ответила Симоньян.

Президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону ранее отметил, что Причерноморье, которое было получено во времена Екатерины II, к Украине никогда никакого исторического отношения не имело.

Он также подчеркнул, что Одесса — это русский город, все об этом хорошо знают. Глава государства подчеркнул, что весь юго-восток Украины всегда был пророссийским, это русские исторические территории.