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В Херсонской области прошло предварительное голосование на выборах президента

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Председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова заявила, что в регионе завершилось предварительное голосование на выборах президента России.
В Херсонской области прошло предварительное голосование на выборах президента
  • РИА Новости

По её словам, в Херсонской области завершилось досрочное голосование для избирателей. Отдать свой голос предлагалось избирателям, которые живут около линии боевого соприкосновения или же там, где сложная ситуация с транспортной доступностью.

Как указывает ТАСС, она указала, что всего для голосования были открыты 172 избирательных участка региона.

Ранее в Москве подвели итоги тестового голосования, которое прошло 2 марта с 10:00 до 14:00 в рамках подготовки к выборам президента России.

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