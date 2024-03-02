Стали известны итоги тестового электронного голосования в Москве

В Москве подвели итоги тестового голосования, которое прошло 2 марта с 10:00 до 14:00 в рамках подготовки к выборам президента России.

Участники тестирования отвечали на вопрос «Нужно ли в Москве вырубать тополя, чтобы избавиться от тополиного пуха?», голоса распределились почти поровну. Лидировал вариант «Тополя надо вырубать и высаживать на их место другие деревья», за него проголосовали 37% участников.

Среди голосующих с помощью бумажного бюллетеня этот вариант пользовался большей популярностью, набрав 44%. На втором и третьем месте по популярности — «Решение надо оставить специалистам» и «Тополя не надо вырубать», такие варианты выбрали 32 и 31% голосующих соответственно, сообщил общественный штаб по наблюдению за выборами президента России в Москве в 2024 году.

Разработчики протестировали корректность работы всех компонентов системы электронного голосования и проконтролировали работу оборудования.

В тестовом голосовании в Москве приняли участие более 700 тыс. человек.