В тестовом голосовании в Москве приняли участие более 700 тысяч человек
- РИА Новости
«Тестовое голосование перед предстоящими выборами президента России завершено», — говорится в заявлении на сайте мэра Москвы.
Отмечается, что 713 тыс. человек проголосовали с помощью дистанционного электронного голосования, а ещё почти 4 тыс. человек — с помощью бумажных бюллетеней.
Ранее сообщалось, что в Москве 2 марта пройдёт тестовое голосование перед выборами президента России.
Горожанам предложат ответить на вопрос «Нужно ли в Москве вырубать тополя, чтобы избавиться от тополиного пуха?».