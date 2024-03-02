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В тестовом голосовании в Москве приняли участие более 700 тысяч человек

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В Москве к настоящему моменту 716 тыс. человек приняли участие в тестировании системы электронного голосования перед выборами президента России.
В тестовом голосовании в Москве приняли участие более 700 тысяч человек
  • РИА Новости

«Тестовое голосование перед предстоящими выборами президента России завершено», — говорится в заявлении на сайте мэра Москвы.

Отмечается, что 713 тыс. человек проголосовали с помощью дистанционного электронного голосования, а ещё почти 4 тыс. человек — с помощью бумажных бюллетеней.

Ранее сообщалось, что в Москве 2 марта пройдёт тестовое голосование перед выборами президента России.

Горожанам предложат ответить на вопрос «Нужно ли в Москве вырубать тополя, чтобы избавиться от тополиного пуха?».

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