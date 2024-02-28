Москвичам рассказали, как принять участие в тестовом голосовании перед выборами

В Москве 2 марта пройдёт тестовое голосование перед выборами президента России, горожанам предложат ответить на вопрос «Нужно ли в Москве вырубать тополя, чтобы избавиться от тополиного пуха?». Сайт mos.ru рассказал, как принять участие в мероприятии.

Тестовое голосование состоится с 10:00 до 14:00. Регистрироваться заранее не требуется. Тестирование пройдёт на участках и онлайн на странице elec.mos.ru. Для участия в тестировании нужна постоянная регистрация в Москве, возраст должен быть от 18 лет.

Гражданам нужно будет проверить, какие способы голосования доступны — онлайн на странице elec.mos.ru или на участках с использованием специальных терминалов.

Если же удобный способ голосования пока недоступен, сервис подскажет, что нужно сделать, чтобы это исправить. Так, нужно будет внести недостающие данные или повысить статус учётной записи. 2 марта желающие участвовать в голосовании должны будут зайти на страницу elec.mos.ru и проголосовать.

Ранее сообщалось, что заявки на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента России 2024 года подали более 3 млн избирателей.