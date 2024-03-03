В Ульяновской области назвали победителей конкурса «Ученик года»

В Ульяновской области подвели итоги конкурса «Ученик года — 2024», в котором приняли участие 47 школьников.

Об этом информирует mosaica.ru.

Победу в состязании одержала ученица ульяновской школы №15, десятиклассница Екатерина Ананичева. Она также была признана лидером в номинации «Общественное направление».

В номинации «Творческое направление» победила ученица 10-го класса Кузоватовской школы №1 Анастасия Ерёмина. Лучшим в номинации «Спортивное направление» признан учащийся 10-го класса этой же школы Егор Ермолаев.

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