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В Ульяновской области назвали победителей конкурса «Ученик года»

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В Ульяновской области подвели итоги конкурса «Ученик года — 2024», в котором приняли участие 47 школьников.
В Ульяновской области назвали победителей конкурса «Ученик года»
  • РИА Новости

Об этом информирует mosaica.ru.

Победу в состязании одержала ученица ульяновской школы №15, десятиклассница Екатерина Ананичева. Она также была признана лидером в номинации «Общественное направление».

В номинации «Творческое направление» победила ученица 10-го класса Кузоватовской школы №1 Анастасия Ерёмина. Лучшим в номинации «Спортивное направление» признан учащийся 10-го класса этой же школы Егор Ермолаев.

Ранее заслуженный учитель России Евгений Ямбург в беседе с газетой «Взгляд» выразил мнение, что возможность пересдать ЕГЭ поможет старшеклассникам справиться с волнением.

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