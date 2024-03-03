В Ульяновской области назвали победителей конкурса «Ученик года»
- РИА Новости
Об этом информирует mosaica.ru.
Победу в состязании одержала ученица ульяновской школы №15, десятиклассница Екатерина Ананичева. Она также была признана лидером в номинации «Общественное направление».
В номинации «Творческое направление» победила ученица 10-го класса Кузоватовской школы №1 Анастасия Ерёмина. Лучшим в номинации «Спортивное направление» признан учащийся 10-го класса этой же школы Егор Ермолаев.
Ранее заслуженный учитель России Евгений Ямбург в беседе с газетой «Взгляд» выразил мнение, что возможность пересдать ЕГЭ поможет старшеклассникам справиться с волнением.