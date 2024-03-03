Зимой 50% длительных зарубежных бронирований из России пришлось на Таиланд

Аналитики провели исследование туристического рынка и пришли к выводу, что самым большим спросом у россиян в зимний период пользовался Таиланд, куда было оформлено 50% всех длительных зарубежных бронирований.

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование OneTwoTrip.

На втором месте ОАЭ с долей бронирований 5,5%, на третьем — Вьетнам с 3,6% от всех длительных зарубежных бронирований.

Ещё 3,4% путешественников для длительных поездок выбрали Японию, 2,5% — Турцию, 2,2% — Италию, 2% — Мексику, 1,9% — Китай, 1,7% — Испанию.

Ранее президент Союза туристических агентств, член координационного совета по туризму при Общественной палате России Сергей Голов в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал об особенностях путешествий с детьми за рубеж.