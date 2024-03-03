Полиция на Кубани начала проверку после того, как мужчина ударил девочку головой

Мужчина ударил девочку головой в лицо в Краснодарском крае, полиция начала проверку инцидента. RT выяснил обстоятельства конфликта.

Как сообщил RT друг пострадавшей, сын мужчины материл компанию девочек. Подростки пытались решить всё между собой, но мальчик позвал родителей. Его отец при этом был пьян, подчеркнул собеседник.

Взрослые пришли и начали оскорблять девочку, которая вообще не участвовала в ссоре. Её же и ударили, добавил молодой человек.

«У девочки спина болит сильно от удара в забор и на голове шишка», — сказал собеседник.

Солнцевская межрайонная прокуратура ранее направила в суд уголовное дело, возбуждённое по факту избиения 38-летним мужчиной подростка в Москве. Фигуранту может грозить до 12 лет лишения свободы.