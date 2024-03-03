RT в Telegram
Подпишись

Полиция на Кубани начала проверку после того, как мужчина ударил девочку головой

Короткая ссылка
Мужчина ударил девочку головой в лицо в Краснодарском крае, полиция начала проверку инцидента. RT выяснил обстоятельства конфликта.
Полиция на Кубани начала проверку после того, как мужчина ударил девочку головой
  • РИА Новости

Как сообщил RT друг пострадавшей, сын мужчины материл компанию девочек. Подростки пытались решить всё между собой, но мальчик позвал родителей. Его отец при этом был пьян, подчеркнул собеседник.

Взрослые пришли и начали оскорблять девочку, которая вообще не участвовала в ссоре. Её же и ударили, добавил молодой человек.

«У девочки спина болит сильно от удара в забор и на голове шишка», — сказал собеседник.

Солнцевская межрайонная прокуратура ранее направила в суд уголовное дело, возбуждённое по факту избиения 38-летним мужчиной подростка в Москве. Фигуранту может грозить до 12 лет лишения свободы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить