Пять человек отравились бытовым газом в Каменске-Шахтинском
- РИА Новости
Об этом говорится в Telegram ведомства.
«В городе Каменске-Шахтинском следователи устанавливают обстоятельства смерти пяти человек в результате отравления бытовым газом», — отмечается в заявлении.
Уточняется, что в результате ЧП погибли 31-летний мужчина, 27-летняя женщина и трое детей пяти, семи и девяти лет.
«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлёкших по неосторожности смерть двух или более лиц)», — сообщили в СК.
Ранее один человек погиб в результате отравления химическим веществом на автомойке в Казани.