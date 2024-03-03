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Пять человек отравились бытовым газом в Каменске-Шахтинском

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Пресс-служба СУСК России по Ростовской области заявила, что пять человек, включая троих детей, насмерть отравились бытовым газом в квартире в Каменске-Шахтинском.
Пять человек отравились бытовым газом в Каменске-Шахтинском
  • РИА Новости

Об этом говорится в Telegram ведомства.

«В городе Каменске-Шахтинском следователи устанавливают обстоятельства смерти пяти человек в результате отравления бытовым газом», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что в результате ЧП погибли 31-летний мужчина, 27-летняя женщина и трое детей пяти, семи и девяти лет.

«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлёкших по неосторожности смерть двух или более лиц)», — сообщили в СК.

Ранее один человек погиб в результате отравления химическим веществом на автомойке в Казани.

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