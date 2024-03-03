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Экс-глава МИД Австрии Кнайсль сообщила об окончательном переезде в Россию

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Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила об окончательном переезде в Россию.

Как она рассказала на лекции Всемирного фестиваля молодёжи, данное решение связано с тем, что она считает Россию свободной страной. Бывший министр также заявила о желании построить дом на востоке России.

«Я переехала в Россию, потому что это по-настоящему свободная страна... присмотрела одно место на востоке России, где хотела бы построить дом», — цитирует её ТАСС.

Кнайсль отметила, что намерена жить там, так как не считает себя «городским жителем».

В сентябре 2023 года Кнайсль сообщила о переезде в Санкт-Петербург для работы в центре G.O.R.K.I.

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